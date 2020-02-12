Два демократа покинули президентскую гонку в США

Сенатор от Колорадо Майкл Беннетт и предприниматель Эндрю Янг объявили, что не будут участвовать в предвыборной гонке за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что об этом стало известно в ходе проведения праймериз в Нью-Гэпшире.

Янг объяснил свое решение тем, что у него отсутствуют шансы на победу.

В свою очередь Беннет во время своего выступления, которое транслировал телеканал ABC, заявил, что решение о прекращении кампании является целесообразным.

Таким образом, число претендентов в кандидаты на пост президента США со стороны демократов сократилось до девяти.