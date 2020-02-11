Зеленский обсудил с министрами меры по «украинизации» молодежи Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, которая проживает на неподконтрольных Киеву территориях, возможностями получения паспорта гражданина Украины, а также содействию абитуриентам в поступлении в вузы страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский отметил, что Украина «должна бороться» за своих граждан. В связи с этим он заявил о необходимости разработки специальной программы.

На совещании обсудили возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины.

Зеленский также подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках и на границе с Крымом центров предоставления административных услуг, где людям бы предоставляли необходимые услуги и важную информацию.

Уточняется, что участники встречи решили до 1 марта более предметно разработать предложения и представить их на следующей встрече.