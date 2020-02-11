Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
close
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую. Об этом говорится на сайте президента.
«Внести изменения ст. 1 Указа президента Украины От 19 июня 2019 № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе», — говорится в тексте.
На ее место был назначен генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов.
Документ подписан Зеленским 11 февраля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Зеленский уволил главу своего офиса Богдана
— В Раде попросили Зеленского уволить посла Украины в Иране