Зеленский уволил представителя Украины в минской группе

Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую. Об этом говорится на сайте президента.

«Внести изменения ст. 1 Указа президента Украины От 19 июня 2019 № 414 «Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе», — говорится в тексте.

На ее место был назначен генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов.

Документ подписан Зеленским 11 февраля.

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