Зюганов: КПРФ не против бога в Конституции

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не возражает против упоминания бога в Конституции страны, цитирует «Интерфакс».

Он считает, что библейские сюжеты уже стали частью коммунистической идеологии. Также бог упоминается в российском гимне. В целом, это «образ», который соответствует нравственно-духовным ценностям страны.

«Во многом Моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии», — добавил Зюганов.

Также он подчеркнул, что, если бог уже есть в душе человека, то он там и останется. В таком случае совершенно неважно упоминается ли он в каком-то документе или нет.

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской Конституции, добавив в нее упоминание бога. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию рассмотрит данное предложение.

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