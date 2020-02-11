Зеленский уволил главу своего офиса Богдана
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Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
На пост Богдана президент назначил своего помощника Андрея Ермака.
Соответствующий указ появился на сайте 11 февраля.
Известно, что Ермак — юрист с 20-летним опытом работы, который также занимался адвокатской деятельностью.
Ранее в СМИ появилась информация об отставке Богдана якобы из-за его конфликта именно с Ермаком.
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— Источник: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке
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