Зеленский уволил главу своего офиса Богдана

Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.

На пост Богдана президент назначил своего помощника Андрея Ермака.

Соответствующий указ появился на сайте 11 февраля.

Известно, что Ермак — юрист с 20-летним опытом работы, который также занимался адвокатской деятельностью.

Ранее в СМИ появилась информация об отставке Богдана якобы из-за его конфликта именно с Ермаком.

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