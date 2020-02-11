Ректор МГЮА им. Кутафина предложил уточнить в Конституции роль Совбеза РФ и его функции

Роль и статус Совета безопасности Российской Федерации предложил изменить в Конституции РФ член рабочей группы по пoдготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны Виктор Блажеев, ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).

«Я предлагаю отредактировать пункт «ж» статьи 83-й в Конституции РФ в части Совета безопасности РФ. Дело в том, что в действующей редакции этот пункт звучит следующим образом: президент формирует и возглавляет Совбез, статус которого определяется федеральным законом. Полагаю, в нынешней ситуации этого недостаточно», — отметил Блажеев.

По словам ректора, причиной тому — появление новых конституционных органов, к примеру — Госсовета, порядок формирования и задачи которого определены и прописаны.

«Для того, чтобы распределить компетенцию между этими органами и другими органами, я предлагаю немножко более детально отразить в пункте «ж» основные задачи, которые стоят перед Советом безопасности», — добавил он.

Блажеев предложил подробно прописать компетенции Совбеза РФ:

«Редакция следующая: президент формирует Совбез РФ, статус которого определяется федеральным законом, в целях содействия главе государства в реализации его полномочий, по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, обеспечение гражданского мира и согласия в стране, охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз, возглавляет Совбез РФ», — подытожил он, поблагодарив коллег за внимание.