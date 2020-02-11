Американская контрразведка назвала Россию «одной из стран, нацеленных против США»

В новой стратегии контрразведки США на 2020-2022 годы Россия и Китай определяются как страны, нацеленные против США.

В документе среди основных трендов отмечен «рост числа акторов, нацеленных против США». Среди них в первую очередь указываются Россия и Китай.

«Россия и Китай действуют глобально, используя все инструменты национальной мощи, чтобы нацелиться на США, и обладая широким спектром современных разведывательных мощностей», — говорится в тексте.

В качестве остальных противников перечислены Куба, Иран и Северная Корея, террористические организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)* и «Аль-Каида» (организация запрещена в России)*, транснациональные преступные и идеологические организации.

Ранее член международного комитета Совфеда Олег Морозов сказал, что США будут противодействовать России, поскольку Москва выступает главным противником для Вашингтона.

*«Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Аль-Каида» (организация запрещена в России)— террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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