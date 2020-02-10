Пристайко о сотрудничестве РФ и Украины: «все еще можем быть братьями»
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Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина все еще могут состоять в торговых и партнерских отношениях друг с другом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ранее Украина приняла решение уйти и сделала это.
«Ваш модуль больше нам не подходит. И это опять-таки не потому что мы против вас», — сказал Пристайко.
При этом он отметил, что будучи соседями Россия и Украина все же могут торговать и сотрудничать.
Министр также выразил уверенность, что граждане обеих стран еще способны «быть братьями и сестрами».
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