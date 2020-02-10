Пристайко о сотрудничестве РФ и Украины: «все еще можем быть братьями»

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на первом заседании девятого созыва Верховной рады... Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на первом заседании девятого созыва Верховной рады...
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на первом заседании девятого созыва Верховной рады...
РИА «Новости»

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина все еще могут состоять в торговых и партнерских отношениях друг с другом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ранее Украина приняла решение уйти и сделала это.

«Ваш модуль больше нам не подходит. И это опять-таки не потому что мы против вас», — сказал Пристайко.

При этом он отметил, что будучи соседями Россия и Украина все же могут торговать и сотрудничать.

Министр также выразил уверенность, что граждане обеих стран еще способны «быть братьями и сестрами».

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