Пристайко о сотрудничестве РФ и Украины: «все еще можем быть братьями»

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Россия и Украина все еще могут состоять в торговых и партнерских отношениях друг с другом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ранее Украина приняла решение уйти и сделала это.

«Ваш модуль больше нам не подходит. И это опять-таки не потому что мы против вас», — сказал Пристайко.

При этом он отметил, что будучи соседями Россия и Украина все же могут торговать и сотрудничать.

Министр также выразил уверенность, что граждане обеих стран еще способны «быть братьями и сестрами».

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