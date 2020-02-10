В ОБСЕ усомнились в итогах парламентских выборов в Азербайджане
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Специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов заявил о допущенных нарушениях в подсчете голосов на выборах в Азербайджане, сообщают РИА «Новости».
«Значительные нарушения во время подсчета голосов в ходе выборов заставили сомневаться в честности результатов выборов», — сообщил Артур Герасимов на пресс-конференции БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов.
Также Герасимов отметил, что на избирателей, кандидатов и их представителей оказывалось давление. Он добавил, что в стране наблюдается «дефицит настоящей политической дискуссии».
9 февраля состоялись внеочередные выборы в Парламент Азербайджана. Явка составила 47,81%. В понедельник 10 февраля правящая партия «Новый Азербайджан» объявила о своей победе.
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