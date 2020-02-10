Focus: преемница Меркель отказывается выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и преемница действующего канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на парламентских выборах в 2021 году. Об этом сообщает Focus со ссылкой на собственные источники.

Согласно изданию, Крамп-Карренбауэр сказала коллегам по партии, что хочет отказаться от поста главы ХДС после выборов.

Кроме того, политик намерена запустить летом 2020 года процесс выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов.

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