Названа вероятная причина крушения вертолета депутата Хайруллина

Ошибка пилота и плохая погода стали причиной крушения вертолета, в котором погиб депутат Айрат Хайруллин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно данным экспертов, вертолет попал в «снежный заряд», после чего пилот потерял ориентацию. Вместо того, чтобы подняться выше и поменять курс, он резко снизился и попытался посадить вертолет.

Из-за неудачной попытки посадить машину, вертолет ударился хвостом о землю, после чего он рухнул вниз всем корпусом и его протащило по земле порядка 120 метров. От удара все стекла разбились и депутата часть тела депутата оказалась вне корпуса, а другую часть тела придавил корпус вертолета.

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