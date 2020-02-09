Перспективы сотрудничества России и Японии назвали в генконсульстве

Генеральный консул России в Саппоро на японском острове Хоккайдо Сергей Марин раскрыл свои планы относительно развития сотрудничества России и Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам консула, необходимо развивать экономические связи между Хоккайдо и российскими региона. В настоящее время существуют возможности для создания новых экономических проектов в сферах туризма и добычи биоресурсов, отметил Марин.

Кроме того, генконсул считает полезным привлечение японских деловых кругов к осуществлению программы развития Дальнего Востока и Сибири.

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