Перспективы сотрудничества России и Японии назвали в генконсульстве
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Генеральный консул России в Саппоро на японском острове Хоккайдо Сергей Марин раскрыл свои планы относительно развития сотрудничества России и Японии. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам консула, необходимо развивать экономические связи между Хоккайдо и российскими региона. В настоящее время существуют возможности для создания новых экономических проектов в сферах туризма и добычи биоресурсов, отметил Марин.
Кроме того, генконсул считает полезным привлечение японских деловых кругов к осуществлению программы развития Дальнего Востока и Сибири.
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