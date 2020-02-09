Израиль приступил к составлению карты Западного берега в рамках «сделки века»

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Израиль начал заниматься составлением карт земель, находящихся на Западном берегу реки Иордан, которые согласно предложенной США «сделке века», станут частью страны. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Он уведомил, что специально созданный для данных целей израильско-американский комитет уже продвинулся к «середине процесса» подготовки карты.

Политик выразил уверенность, что на ее создание уйдет не так много времени.

«Это 800 квадратных километров. Мы ждали с 1967 года, не стоит придавать значения ожиданию еще в несколько недель», — сказал Нетаньяху.

До этого президент США Дональд Трамп представил проект «сделки века». Проект, предложенный Белым домом в целях урегулирования израильско-палестинского конфликта, поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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