Экс-президент Польши высмеял требования Варшавы к Москве о выплате репараций

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Бывший польский президент Лех Валенса с иронией отнесся к заявлению заместителя главы МИД Польши Павла Яблонского о том, что Варшава имеет право на репарации от России. Об этом сообщает издание «Собеседник.ru».

Как известно, польская сторона хочет получения российских выплат за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.

«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли», — пошутил Валенса.

По его мнению, Москве и Варшаве нужно двигаться вперед и решать проблемы между собой с помощью диалога.

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