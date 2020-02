Трамп пожаловался на «унизительные» фейковые фотографии его прически

Американский президент Дональд Трамп написал в Twitter, что некоторые пользователи пытаются его «унизить», публикуя отфотошопленные фотографии его прически.

Он назвал такие фотографии фальшивкой, а его прическу объяснил сильным ветром на улице.

«Это все, чтобы меня унизить», — пожаловался президент США.

Также к своему посту он прикрепил фотографию, на которой пользователь высмеивает его внешний вид. В подписи под снимком говорится: «Боже мой, неужели это ваш президент?».

More Fake News. This was photoshopped, obviously, but the wind was strong and the hair looks good? Anything to demean! https://t.co/t8ptYMCYHf