Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев. Об этом сообщили в пресс-службе украинского политика.
Как отмечается Зеленский пригласил Франциска посетить не только украинскую столицу, но и предложил показать ему восток страны.
«Для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», — цитирует Зеленского пресс-служба.
Отмечается, что в частной беседе президент и понтифик обсуждали тему грекокатолической церкви и церковных дел на Украине на фоне конфликта в Донбассе. Также Зеленский и папа Римский обменялись подарками.
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