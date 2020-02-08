Салливан рассказал о своей главной цели на посту посла США в РФ

Посол США в России Джон Салливан заявил, что главной целью его прибывания в Москве является обеспечение открытого диалога между Соединенными Штатами и Россией. Об этом он рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам дипломата, между странами существует ряд разногласий, даже принципиальных, но, несмотря на это, Москва и Вашингтон должны поддерживать контакты.

Он также отметил, что уже ни раз подтвердил на встречах с главами российского правительства свою приверженность к отрытому и транспарентному диалогу между двумя государствами.

В 2017-2019 годах Салливан занимал должность заместителя государственного секретаря США и исполняющего обязанности госсекретаря страны.

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