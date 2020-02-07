Трамп заявил, что Пелоси нарушила закон

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Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа
Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси нарушила закон, порвав текст его обращения к нации после окончания выступления в конгрессе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению американского лидера, Пелоси переступила через закон, испортив официальный документ.

«Она нарушила закон», — сказал Трамп.

Он отметил, что Пелоси таким образом проявила неуважение к США.

4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны».

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