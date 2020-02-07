Трамп заявил, что Пелоси нарушила закон
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Президент США Дональд Трамп считает, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси нарушила закон, порвав текст его обращения к нации после окончания выступления в конгрессе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению американского лидера, Пелоси переступила через закон, испортив официальный документ.
«Она нарушила закон», — сказал Трамп.
Он отметил, что Пелоси таким образом проявила неуважение к США.
4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны».
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