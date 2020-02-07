МИД осудил попытки Запада переписать историю Второй мировой войны

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали попытки ЕС, США, Канады и Украины переписать историю Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

В соответствующем докладе ведомства отмечается, что данные государства пытаются обелить военных преступников и их пособников, а их действия являются «кощунственными».

По мнению замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григория Лукьянцева, подобные методы «привели к появлению в Европе и Америке поколения, не знающего правду» о ВОВ.

Он отметил, что власти также перестают действовать против проявления расизма и нетерпимости, кроме того, они их оправдывают. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавил, что только сохранение исторической памяти позволит предотвратить возрождение идеологии нацизма или других расистских идей, которые угрожают основам демократии и правам человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Признали, но не исправили: освободителями Освенцима назвали США

— Как Польша: в Эстонии обвинили Россию в переписывании истории

— В МИД Украины обвинили Россию в краже истории