Лавров: США «науськивают» партнеров против России

США стремятся настроить своих партнеров против России, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Соединенные Штаты «науськивают всех своих собеседников против России», отметил министр. При этом, по словам Лаврова, США «считают, что им можно все».

Глава МИД России негативно оценил подобный подход, подчеркнув, что такими методами невозможно завоевать авторитет.

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