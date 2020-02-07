Трамп осудил сторонников импичмента за использование веры как оправдания

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сторонников его импичмента спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и сенатора-республиканца Митта Ромни за использование веры для оправдания своих поступков. Об этом сообщает NBC New York со ссылкой на выступление главы государства на Национальном молитвенном завтраке.

«Мне не нравятся люди, которые говорят я молюсь за тебя, хотя ты знаешь, что это не так», — отметил Трамп. Ранее Нэнси Пэлоси заявляла, что молится за президента.

Кроме того, Трамп отметил, что не любит людей, использующих веру в качестве оправдания своих плохих поступков. Глава государства имел в виду сенатора-республиканца Митта Ромни, проголосовавшего за смещение президента.

Сенат Конгресса США 5 февраля оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента.

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