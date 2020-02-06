Мишустин счел непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые новым проектом КоАП штрафы будут непосильными для автомобилистов. Об этом пишет РИА «Новости».

Он считает, что заработные платы россиян пока не способствуют повышению взысканий за превышение скорости до пяти тысяч рублей.

По мнению Мишустина, в таких вопросах в первую очередь необходимо учитывать, смогут ли граждане погасить такой штраф. Он призвал коллег не идти по самому простому пути, просто кратно повышая суммы взысканий.

До этого Минюст предложил увеличить размер штрафа с 500 рублей до 3 тысяч рублей за превышение скорости на 20–40 км/ч. В случае, если автомобилист превышает допустимую скорость на 40-60 км/ч, он уже будет вынужден заплатить не 1 или 1,5 тысячи, а 4 тысячи рублей.