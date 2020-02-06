Сивохо обвинил депутатов Рады в саботаже политики Зеленского

Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо обвинил депутатов Рады в том, что они саботируют политику президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в Facebook.

Ранее 314 нардепов не поддержали принятие законопроекта о пенсиях для жителей Донбасса.

«Верх цинизма! Саботаж политики президента! Наш президент — человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории», — написал он.

Сивохо отметил, что политика Зеленского — это политика примирения. Он также напомнил, что нынешние пенсионеры Донбасса всю жизнь платили налогу в бюджет Украина, рисковали своей жизнью, работая на вредных производствах.

«Горняки, металлурги, медики, учителя… Они Заработали право получать пенсию! Опомнитесь, Слуги!», — заявил Сивохо.

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