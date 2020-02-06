В Счетной палате раскритиковали работу правительства

В Счетной палате предложили усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Госдуме и проведения «правительственных часов» в Федеральном собрании, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что уровень открытости федеральных органов исполнительной власти не отвечает современным требованиям и запросам общества.

В Счетной палате констатировали, что за последние три года в среднем каждая пятая задача оказалась проваленной. Там отметили, что в документации были включены только 45% показателей национальных проектов, а цели государственных программ были отражены в задачах ведомств лишь на 26%.

Кроме того, одной из важных проблем посчитали недостаточную информированность членов кабмина о реализации федеральных проектов и отсутствие достаточного влияния вице-премьеров на министерства.