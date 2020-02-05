В Крыму ответили на заявление представителя Зеленского о возвращении полуострова

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек ответил на слова представителя украинского президента Владимира Зеленского в Крыму Антона Кориневича о неспособности Украины вернуть в состав своей территории полуостров Крым. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что так Киев отправляет Москве сигнал о том, что «Украине уже не нужен Крым».

По его мнению, посредством таких заявлений украинские политики пытаются «сохранить лицо» и «требовать якобы свое».

«Вынужденное, но искреннее признание, что Крым для Украины — чужая территория со своей инфраструктурой, властью и другой ментальностью», — добавил Бальбек.

Кроме того, парламентарий заявил, что Кориневич «нашел в себе силы» дать ответ на «наболевшую» для западных стран тему.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Представитель Зеленского заявил о неспособности Украины вернуть Крым даже при одобрении РФ