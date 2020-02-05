Более 60 российских дипломатов не получили визы США

Замглавы российского МИД Евгений Иванов рассказал, что не смогли получить визы в Соединенные Штаты более 60 сотрудником ведомства. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Многие из дипломатов не могут получить визы уже несколько лет. Иванов считает, что такая ситуация с визами является одним из серьезных раздражителей в отношениях.

«Мы давно призываем американцев нормализовать визовый процесс, но в Вашингтоне такого желания не изъявляют», — добавил он.

Ранее в МИД заявили, что ситуация с невыдачей официальным лицам американской визы не улучшается, а продолжает деградировать и становится абсурдной.

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