Зеленский приедет на встречу к папе Римскому

Папа Римский примет у себя президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча назначена на 8 марта 2020 года. Темы, которых коснутся Зеленский и папа Римский во время визита, не уточняются.

Данная информация была предоставлена пресс-службой Святого престола.

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