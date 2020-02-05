Зеленский приедет на встречу к папе Римскому
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Папа Римский примет у себя президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что встреча назначена на 8 марта 2020 года. Темы, которых коснутся Зеленский и папа Римский во время визита, не уточняются.
Данная информация была предоставлена пресс-службой Святого престола.
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