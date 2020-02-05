На Украине появилось Министерство по реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в стране появилось Министерство по реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.

По словам министра, ведомство позволит наиболее эффективно заниматься вопросами по урегулированию ситуации на Донбассе и возвращению людей, которые остались на «оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещенными лицами».

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский также заявил, что в скором времени в стране появится телеканал для Донбасса.

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