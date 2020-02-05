СМИ: Совбез ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Сирии

Совет Безопасности ООН по запросу Великобритании, США и Франции готовится провести экстренное заседание по ситуации в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Уточняется, что вышеперечисленные страны запросили в ООН брифинг по ситуации на северо-западе Сирии с участием специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, а также представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

По предварительной информации заседание состоится 6 февраля.

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