Трамп пообещал сокрушить Мадуро в Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп в ходе ежегодного послания «о положении страны» пообещал «сокрушить тиранию» в Венесуэле, имея в виду правительство президента страны Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

Трамп отметил, что США поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии.

После чего он обратился к присутствующему в зале венесуэльскому лидеру оппозиции Хуану Гуаидо подтвердив, что именно его США считают «истинным и законным президентом» страны.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. В результате Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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