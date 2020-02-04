Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг «слава Украине» в качестве приветствия почетного караула в Киеве. Об этом сообщает телеканал NTV.

Фраза «слава Украине» является официальным приветствием Украины, заявил Эрдоган. Он подчеркнул, что каждый глава государства, приезжающий на Украину, использует эти слова.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочего визита в Киев Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине».

«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг запрещенной в России экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия» (организация запрещена в России).

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