Эрдоган объяснил приветствие караула в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган объяснил, почему использовал лозунг «слава Украине» в качестве приветствия почетного караула в Киеве. Об этом сообщает телеканал NTV.
Фраза «слава Украине» является официальным приветствием Украины, заявил Эрдоган. Он подчеркнул, что каждый глава государства, приезжающий на Украину, использует эти слова.
Ранее сообщалось, что в ходе рабочего визита в Киев Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине».
«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг запрещенной в России экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия» (организация запрещена в России).
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