Путин назвал причину увольнения экс-главы Чувашии
Президент России Владимир Путина рассказал, что стало причиной для увольнения бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. Об этом сообщает ТАСС.
Во время встречи с жителями Череповца российский глава уточнил, что у правоохранительных органов не было претензий к Игнатьеву.
Президент подчеркнул, что для чиновников на всех уровнях существует требование «без которого работать на таких местах невозможно», а именно «уважение к людям». Он также добавил, что экс-глава Чувашии был уволен поскольку не обладал этим чувством.
«Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и все», — уточнил Путин.
Кроме того, российский лидер назвал «безобразием» появившуюся ранее в СМИ информацию о деятельности Игнатьева.
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