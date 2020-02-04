Клишас заявил о продлении работы по рассмотрению поправок к Конституции
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Срок работы группы, рассматривающей возможные поправки к Конституции, будет продлен.
Об этом заявил во вторник сенатор Андрей Клишас.
«У нас есть время ещё до конца следующей недели», - цитирует его РАПСИ.
Новый дедлайн — 14 февраля, уточнил Клишас.
Совет Госдумы в понедельник согласился с этой датой.
«Посмотрим, как справимся», - прокомментировал он.
Сенатор констатировал, что никакой спешки в деятельности рабочей группы нет, однако, по его словам, и расслабляться не стоит.