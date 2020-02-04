Клишас заявил о продлении работы по рассмотрению поправок к Конституции

Срок работы группы, рассматривающей возможные поправки к Конституции, будет продлен.

Об этом заявил во вторник сенатор Андрей Клишас.

«У нас есть время ещё до конца следующей недели», - цитирует его РАПСИ.

Новый дедлайн — 14 февраля, уточнил Клишас.

Совет Госдумы в понедельник согласился с этой датой.

«Посмотрим, как справимся», - прокомментировал он.

Сенатор констатировал, что никакой спешки в деятельности рабочей группы нет, однако, по его словам, и расслабляться не стоит.