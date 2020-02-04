Эксперт счел заявления Киева о новых исках против РФ психологическим давлением

Заявление главы Минюста Украины Дениса Малюська о возможных новых судебных исках против России является психологическим информационным давлением. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, передает РИА «Новости».

Он не удивился желанию украинской стороны направить новые иски в международные суды. По его мнению, эти иски, вероятно, будут касаться нефтегазовых споров.

«Если это все-таки произойдет, то... ни на какие договоренности и компромиссы вообще с украинской стороной идти нельзя», — полагает Безпалько.

По его словам, в случае появления таких исков России необходимо будет юридически обороняться. Однако это пока лишь слова.

«Пока что это психологическое информационное давление», — резюмировал Безпалько.

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