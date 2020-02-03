Эрдоган вновь заявил, что не признает присоединение Крыма к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что он и его страна не признают присоединение Крыма к Росси, передает РИА «Новости».

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма», — заявил турецкий лидер перед отправкой в Киев.

По его словам, Анкара продолжает следить за положением крымских татар.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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