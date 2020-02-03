Трамп назвал коротышкой своего соперника на выборах Блумберга
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Президент США Дональд Трамп утверждает, что экс-мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг, который намерен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки, является «очень маленьким». Об этом сообщает телеканал Fox News.
По словам американского лидера, Блумберг желает коробку, чтобы стоять на ней в ходе дебатов.
«Все нормально. В этом нет ничего плохого. Вы можете быть коротышкой», — сказал Трамп.
При этом глава США заявил, что с удовольствием бы соперничал с Блумбергом на выборах американского президента в 2020 году.
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