Трамп назвал коротышкой своего соперника на выборах Блумберга

Президент США Дональд Трамп утверждает, что экс-мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг, который намерен баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки, является «очень маленьким». Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам американского лидера, Блумберг желает коробку, чтобы стоять на ней в ходе дебатов.

«Все нормально. В этом нет ничего плохого. Вы можете быть коротышкой», — сказал Трамп.

При этом глава США заявил, что с удовольствием бы соперничал с Блумбергом на выборах американского президента в 2020 году.

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