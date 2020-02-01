На съезде в Москве объявлено о создании партии Прилепина «За правду»

В субботу на учредительном съезде в центре Москвы объявлено о создании партии «За правду», передает ТАСС.

Председателем был избран Захар Прилепин.

Писатель заявил, что одноименному движению для реализации задумок в социальной, культурной и политической нужна партия, с этой целью она и создается.

На мероприятии журналисты заметили актеров Ивана Охлобыстина и Стивена Сигала.

Сигал отметил, что в Госдуму баллотироваться на данный момент не собирается и вообще ему нужно во многом разобраться, но подчеркнул, что уважает Прилепина как бойца и писателя.

Прилепин в свою очередь заявил, что Сигал как политик мог бы оказаться эффективнее, чем Грета Тунберг.

Мероприятие проходило в здании Центрального телеграфа.