В Госдепе пригрозили расширять антироссийские санкции за Крым

Власти США пригрозили вводить санкции против российской стороны до тех пор, пока она не вернет Крым Украине. Об этом официальный представитель Госдепа Морган Ортагус сообщила на своей странице в Twitter.

«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет свою приверженность миру в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма», — отметила Ортагус.

31 января госсекретарь США Майк Помпео вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе..

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