В Госдепе пригрозили расширять антироссийские санкции за Крым
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Власти США пригрозили вводить санкции против российской стороны до тех пор, пока она не вернет Крым Украине. Об этом официальный представитель Госдепа Морган Ортагус сообщила на своей странице в Twitter.
«Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не докажет свою приверженность миру в Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма», — отметила Ортагус.
31 января госсекретарь США Майк Помпео вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе..
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