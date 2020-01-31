Песков признал существующую угрозу завоза нового коронавируса в РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков констатировал, что угроза появления и распространения в России нового типа коронавируса действительно существует, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что коронавирусная проблема признана официально. В частности, ВОЗ считает вирус чрезвычайной ситуацией.

«Проблема... вызывает серьезную озабоченность. Это та проблема, которая является поводом для специальных мер» — добавил пресс-секретарь.

Песков подтвердил, что на данный момент в России случаев заражения вирусом не было выявлено.

«Но угроза, естественно, сохраняется», — заключил он.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч человек. Погибли уже 213 человек.

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