В Кремле отреагировали на скандал с «батонами» для блокадников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал произошедший инцидент вокруг поздравления блокадников «батонам». Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

Журналисты отметили, что накануне произошло несколько случаев с чиновниками. Сначала была отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева из-за шутки с ключами, а потом крымские чиновницы пришли к блокадницам, проживающим в Керчи, в шубах и подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

Песков подчеркнул, что в каждом отдельном случае нужно разбираться.

«Здесь охота на ведьм не нужна», — добавил он.

До этого крымские чиновницы пришли к блокадницам, проживающим в Керчи, в шубах и подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Однако позже пресс-секретарь городского совета Керчи заявила, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем. Хужина и ее заместитель Лариса Щербула решили уволиться.

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