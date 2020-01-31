Правительство Чувашии ушло в отставку
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Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщает ТАСС.
Ранее в связи с утратой доверия ушел в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Врио главы региона был назначен Олег Николаев.
После инцидента на вручении ключей от пожарных машин появились данные о возможной отставке Игнатьева с поста. В сети появились кадры видео, где Игнатьев в ходе вручения ключей сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. В аппарате главы Чувашии назвали инцидент с ключами шуткой.
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