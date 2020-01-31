Киевский политолог посоветовал России выдвинуть ультиматум Украине

России следует выдвинуть Украине жесткие требования для решения проблемы с «вытеснением» русского языка, заявил киевской политолог Михаил Погребинский в интервью газете «Взгляд.Ру».

Политолог посоветовал российским властям выдвинуть ультиматум, отказ от выполнения которого повлечет серьезные последствия для Украины на политическом, экономическом и иных уровнях.

Также для решения проблемы можно обратиться к европейским институтам, таким как суд по правам человека, отметил Погребинский. Он подчеркнул, что Украина «не может не считать» с их решениями.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины приняла законопроект, ограничивающий обучение на языках, не являющихся официальными языками Евросоюза.

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