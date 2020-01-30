Совфед одобрил закон о введении должности зампреда СБ России

Совет Федерации одобрил закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, назначение на эту должность, а также освобождение, будет осуществлять президентом РФ.

Решение по полномочиям председателя также будет принимать глава государства.

В тексте отмечается, что заместителем председателя, секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности могут быть граждане РФ, у которых нет второго гражданства, либо вида на жительство или иного документа, который подтверждает право россиянина на постоянное проживание на территории другой страны.

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