Посольство России прокомментировало новые санкции США по Крыму

В Посольстве России в США заявили, что новые санкции Вашингтона против российских чиновников из-за выборов в Крыму не изменят политику Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В диппредставительстве отметили, что данные антироссийские меры нанесут вред интересам самих Соединенных Штатов, так как тем самым они подрывают отношения с РФ.

«В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что американцы до сих пор не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию крымского региона.

По мнению диппредставительства, Вашингтон пытается «в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы» в Крыму, а также укрепление местных органов управления.

Ранее на сайте Минфина США появился документ о введение антироссийских санкций против губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьер Крыма Юрия Гоцанюка, главы ЦИК Севастополя Сергея Даниленко и других чиновников полуострова.

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