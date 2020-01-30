В Госдуме сочли новые антироссийские санкции бесполезными

Введение американской стороной санкционных мер против россиян и компании, которая занимается ж/д перевозками в Крым, является бесполезным делом. С таким мнением выступил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, передает RT.

По словам Морозова, Соединенные Штаты ввели бесперспективную меру, которая никак не повлияет ни на людей, ни на работу российский компании-переводчика.

«Операции по перевозкам осуществляются на территории нашей страны, и американцы никак не могут на это повлиять», — констатировал Морозов.

Он отметил, что Россия хочет укрепить отношения с США, однако стране нужно отказаться от каких-либо провокаций.

Депутат выразил надежду, что страны смогут работать в интересах двусторонних отношений.

Ранее на сайте Минфина США появился документ о введение антироссийских санкций против губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьер Крыма Юрия Гоцанюка, главы ЦИК Севастополя Сергея Даниленко и других чиновников полуострова.