Джонсон заявил, что будет «уважительно» праздновать выход Британии из ЕС

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что будет уважительно праздновать выход Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.

По его словам, он, как и все остальные, с достоинством проведет выход из Евросоюза.

«Я буду отмечать это событие настолько уважительно, насколько это возможно, учитывая масштабы события», — сказал Джонсон.

Британский премьер добавил, что в данном случае нужно не обидеть ни сторонников, ни противников Brexit.

Он считает, что выход Великобритании из Евросоюза станет «моментом надежды и новых возможностей» для страны.

Ранее Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit

— «Новая глава истории»: Джонсон подписал соглашение по Brexit