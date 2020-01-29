Джонсон заявил, что будет «уважительно» праздновать выход Британии из ЕС
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что будет уважительно праздновать выход Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.
По его словам, он, как и все остальные, с достоинством проведет выход из Евросоюза.
«Я буду отмечать это событие настолько уважительно, насколько это возможно, учитывая масштабы события», — сказал Джонсон.
Британский премьер добавил, что в данном случае нужно не обидеть ни сторонников, ни противников Brexit.
Он считает, что выход Великобритании из Евросоюза станет «моментом надежды и новых возможностей» для страны.
Ранее Европарламент одобрил соглашение с Великобританией по Brexit.
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