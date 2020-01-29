Эксперт: потеряв доверие людей, Игнатьев потерял и доверие президента

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал «Газете.Ru» решение президента отправить в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой «в связи с утратой доверия».

«Случившееся сегодня — достаточно закономерное событие, ожидаемое после того, как глава Чувашии начал совершать поступки, которые позволяют сказать, что он сошел с ума. Очевидно, что он потерял всякое доверие людей в своих поступках, зашел за грань. Президент отреагировал на общественный запрос, который прошел как со стороны обычных граждан, так и со стороны журналистского сообщества, партии «Единая Россия», МЧС. Поэтому, потеряв доверие людей, губернатор потерял и доверие президента.

Стоит отметить, что данное действие президента, то есть увольнение с формулировкой «в связи с утратой доверия», это чуть ли не уникальный случай для современной России, потому что обычно в отставку по утрате доверия направлялись только люди, в отношении которых заводились уголовные дела. Здесь же очевидно, что утрата доверия – это следствие неэтичных и глупых, аморальных поступков губернатора. При этом, стоит отметить, что речь не идет о политических просчетах, как, например, в ситуации с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, который, очевидно, был не очень профессионален на своем посту, не справлялся с обязанностями, но смог уйти в отставку именно по собственному желанию, а не был уволен по недоверию, в отличие от чувашского Игнатьева.

И, наверное, это важное свидетельство того, что президент абсолютно серьезно и достаточно директивно говорил на Послании о том, что власти должны уважать людей, что неуважение ведет к печальным последствиям – потере власти. И на чувашском примере для губернаторов дан важнейший сигнал, что все это не просто слова, что это реальность, в которой мы живем. Мир изменился: социальные сети существенно изменили репутационную составляющую власти, и дискредитация власти таким образом недопустима», — говорит Данилин.