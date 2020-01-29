Мишустин назначил Приходько своим помощником

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замглавы аппарата правительства Сергея Приходько своим помощником.

Распоряжение правительства опубликовно на официальном интернет-портале правовой информации.

Приходько назначен на должность помощника на время исполнения Мишустиным обязанностей премьер-министра.

Этим же указом Приходько освобождается от ранее занимаемой должности.

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