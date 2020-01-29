Песков: слова Зеленского о виновности СССР в войне вызвали сожаление
Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны, вызывает у российской стороны лишь сожаление. Об заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его мнению, подобные высказывания не могут ничего вызывать, кроме сожаления и непонимания.
Пресс-секретарь не смог ответить на вопрос журналистов будет ли приглашен Зеленский на Парад Победы 9 мая в Москву после его слов. Песков добавил, что он уточнит этот вопрос.
«Мне нужно это уточнить, я пока не готов ответить на этот вопрос», — заключил он.
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