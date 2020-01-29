Кремль рассчитывает на дополнительную информацию от Нетаньяху по «сделке века»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучает план главы США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем востоке и надеется получить от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дополнительную информацию, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Завтра будет встреча с Нетаньяху, поступит информация, что называется, из первых рук», — уточнил Песков.
Ранее сообщалось, что Трамп представил проект «сделки века» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Проект поддержал премьер-министр Израиля, однако Палестина отвергла предложение Вашингтона.
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